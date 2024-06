DELOVI LESKOVCA BEZ STRUJE: Isključenje zbog rekonstrukcije mreže

ZBOG rekonstrukcije elektrodistributivne mreže, sutra će bez struje biti pojedini delovi Leskovca.

Foto: I. Mitić

Radiće se na rekonstrukciji 10-kilovoltne mreže, na reviziji trafostanica i čišćenju rastinja, od osam do 15 časova, a za to vreme bez struje će biti delovi Radničkog i naselja Slavko Zlatanović.

Najavljeno je i isključenje još nekoliko ulica u Leskovcu, kao i korisnika u mestu Petrovac i istoimenog vikend naselja.

Bez struje će biti potrošači u sledećim ulicama: Mileta Ćalovića, Dragana Petrovića Stoleta, Ace Đorđevića, Gavrila Principa, deo Zejnela Ajdinija, od broja 40 do broja 70 i od broja 57 do broja 87, deo Ulice 27. marta, od broja 30 do broja 60 i od broja 27 do broja 63, stambene zgrade u Ulici Radnička, brojevi B-2, B-4, B-6, 9-A i 11-A, stambena zgrada iza Auto škole „Žika“ i zgrade u Ulici Solunskih ratnika, brojevi A-1, A-2 i A-3, zatim deo naselja Slavko Zlatanović, lokali u Radničkoj ulici, levo od benzinske pumpe, i dečiji vrtić u Radničkom naselju.

Sutra će bez napajanja, od 8.30 do 12.30 časova, biti i korisnici u delovima ulica: Šumadijska, od broja 52 do broja 74 i Proleterska, od broja 53 do broja 77, a potrošači u naseljenom mestu Petrovac i u istoimenom vikend naselju struju neće imati od 8.30 do 15 časova .