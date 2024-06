REGATA DUNAVOM "OD LJUBAVI DO RATA": Jedinstven sportski događaj od 14. do 16. juna, od Novog Sada do Beograda (FOTO)

JEDINSTVEN sportski događaj, regata "Od ljubavi do rata", u organizaciji Sportskog udruženja NS, održaće se od 14. do 16. juna, a okupiće entuzijaste iz zemlje i inostranstva.

Trodnevna SUP (Stand Up Paddleboarding) regata održaće se duž Dunava na ruti od Novog Sada do beograda, odnosno zemuna, i učesnicima će pružiti priliku da uživaju u sportu, druženju i prirodi. Organizatori očekuju veliki broj učesnika i posetilaca, a događaj će biti propraćen raznovrsnim dodatnim sadržajima i aktibnostima, poput joge i obuke veštinama preživljavanja u prirodi.

Osim sportsko-rekreativnog duha, ovogodišnja SUP regata ima i voši cilj, podizanje svesti o multipla sklerozi (MS, stanju koje pogađa milione ljudi širom sveta. Zajednica veslača, kako navode u SUP, već duže vreme uspešno spaja ljubav prema SUP veslanju sa dobrotvornim kampanjama. Ove godine regatu posvećuju osobama sa MS i udruženju MS Srbije koje ove godine obeležava 50 godina rada.