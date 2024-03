USELJENJE KRAJEM 2025. GODINE: Konačno nastavljen Projekat stambene obnove u Dositejevoj ulici u Kraljevu

Ukoliko ne bude nekih nepredviđenih okolnosti i sve protekne prema utvrđenoj građevinskoj dinamici, druga stambena zgrada u starom radničkom naselju u Dositejevoj ulici u Kraljevu trebalo bi da bude završena i useljena do kraja naredne godine.

G.Šljivić

Posle višegodišnjeg iščekivanja i privremenog zastoja i odlaganja zbog pravno-birokratskih, a potom i ekonomskih peripetija, uvođenjem izvođača radova u posao nedavno je konačno počela i druga faza projekta Stambene obnove posle zemljotresa, prvobitno nazvanog Urbana regeneracija devastiranog radničkog naselja.

Ova faza, prema rečima v. d. direktora JP Gradsko stambeno u Kraljevu Saše Kontića, podrazumeva izgradnju druge stambene zgrade s ukupno 86 stanova, uz rušenje sedam postojećih, dotrajalih objekata iz kojih su preseljeni krajnji korisnici prethodne faze izgradnje.

- Ugovorena vrednost svih radova na izgradnji ove stambene jedinice je 632,3 miliona dinara sa PDV, a rok za završetak je 20 meseci od uvođenja izvođača u posao – kaže Kontić.

G.Šljivić

Državni kapitalni Projekat stambene obnove posle zemljotresa čija je ukupna vrednost još pre više od jedne decenije procenjena na oko 13,5 miliona evra, podsećamo, podrazumeva rušenje pet dotrajalih prizemnih kuća i 16 devastiranih višeporodičnih stambenih zgrada, izgrađenih u periodu od 1947. do 1955. godine i na toj lokaciji izgradnju četiri nove osmospratnice sa ukupno 366 stanova. Do sada je, u sklopu prve faze, izgrađeno i krajem 2021. godine useljeno 106 stanova, dok će u aktuelnoj fazi biti sagrađeno još 86 stambenih jedinica, površine od 27 do 112 kvadratnih metara.

- Kada u avgustu naredne godine bude završena i nakon toga useljena ova nova zgrada, stvoriće se prostor da se realizuje i treća faza projekta kojom je planirano preseljenje krajnjih korisnika u novoizgrađenu zgradu, potom rušenje preostalih postojećih objekata i zatim izgradnja treće i četvrte zgrade – dodao je Kontić.

G.Šljivić

DOSTOJAN ŽIVOT

- STANOVNICI ovog naselja izgrađenog posle Drugog svetskog rata i pre zemljotresa koji je kraljevački kraj zadesio 2010. živeli su u teškim, gotovo neljudskim stambenim uslovima – kaže gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić. - Ovi ljudi će konačno imati život dostojan čoveka. Nadam se da će se druga i treća faza izgradnje efikasno realizovati kako bi preostale porodice dobile novi krov nad glavom.