SVEDOČANSTVO O SRPSKOM POSTOJANJU I TRAJANJU: Promovisana knjiga Milutina Stančića „Zapisi iz Makedonije" u gračaničkom Domu kulture

U GRAČANIČKOM Domu kulture nedavno je predstavljena zbirka putopisa i reportaža "Zapisi iz Makedonije" koje je autor Milutin Stančić beležio gotovo dve decenije obilazeći domove Srba u današnjoj Makedoniji.

foto Dom kulture Gračanica

Prema rečima autora, naziv knjige koja sadrži više od 40 zapisa menjan je više puta jer je, kako je naveo, postojalo nekoliko varijanti naslova zbirke.

- Glavno pitanje je bilo oko naziva "Makedonija" kao odrednice koje je zaista specifična. Da li je ona Severna ili Vardarska Makedonija, ili bi možda najlogičnije bilo ime kako je nekada nazivana - Stara Srbija - istakao je na početku promocije autor Milutin Stančić.

On je objasnio da je ipak naziv morao imati neku vrstu korektnosti kako bi knjiga našla put do svakog čitaoca.

Stančićeva knjiga, prema mišljenju književnika i direktora Doma kulture u Gračanici Živojina Rakočevića, sadrži nekoliko nivoa pri čemu je prvi nivo svedočanstvo koje dubinski zahvata naše postojanje u Makedoniji, naše trajanje i neumoljivu faktografsku sadašnjost.

Istovremeno, kako je istakao istoričar Aleksandar Gudžić, "Zapisi iz Makedonije" obrađuju temu kulturno-istorijskog nasleđa Severne Makedonije, dok se autor bavi i trenutnim položajem Srba na njenoj teritoriji.

- Zbirka je zapravo zbornik reportaža i putopisa koje je Milutin Stančić prikupio i napisao za dve decenije rada i obilaska srpskih domova i mesta u današnjoj Makedoniji. On u tim svojim tekstovima povezuje slavnu prošlost koja seže do Nemanjića i tužnu sadašnjost u kojoj se Srbi u Makedoniji kao nacionalna manjina bore za očuvanje svog nacionalnog identiteta. Stančić piše jednostavnim, razumljivim i čitkim stilom koji omogućava brzo i nezamarajuće čitanje. Autor pravi galeriju likova, predela i mesta i stiče se utisak kod čitalaca da zaista vide te ljude, da čitaoci putuju tim predelima, on izvlači iz zaborava zaboravljene heroje i junake - analizira istoričar Aleksandar Gudžić.

On dodaje da posle pročitane knjige "Zapisi iz Makedonije" ova država za putnike iz Srbije neće više biti "benzinska stanica" na putu za Grčku, već će mnogi iskoristiti priliku da obiđu neke od crkava i manastira, ali i mesta gde su rođeni, stvarali i živeli znameniti Srbi u Makedoniji.