SUTRA ZATVARANJE GLAVNE RASKRSNICE: Evo kako će se odvijati saobraćaj u Paraćinu (FOTO)

GLAVNA raskrsnica u Paraćinu ispred glavnog drumskog mosta na regionalnom putu iz Jagodine od sutra će biti potpuno zatvorena za saobraćaj.

Foto: Z. Rašić

To je raskrsnica ulica Tome Živanovića. Majora Marka i Branka Krsmanovića, dok je glavni most u Ulici kralja Petra Prvog već ranije zatvoren. Do zatvaranja će doći zbog potrebe kompletne rekonstrukcije te raskrsnice, budući da će novi most biti za metar na većoj visini, pa je neophodna nova nivelacija saobraćajnica koje se za taj most vezuju.

Ovi radovi će potrajati oko dve nedelje, a za to vreme saobraćaj će biti preusmeren na alternativne pravce. Saobraćajne gužve se neće moći izbeći, pa je koordinator izgradnje mostova Saša Ružić najavio da će ekipe izvođača raditi i vikendom kako bi što pre završili ovaj važan deo posla.

Foto: Z. Rašić

Trasa teretnog saobraćaja će takođe biti promenjena, dok će stajalište javnog prevoza kod nekadašnje štamparije privremeno biti ukinuto.

Sav putnički saobraćaj obavljaće se ulicama Vladike Nikolaja Velimirovića, Mihajla Ilića Kulje i Njegoševom, dok se teretni saobraćaj preusmerava na ulice Carice Milice, Kralja Milutina, Stefana Lazarevića, Strišku, Vidovdansku, te Ulicu Franše De Perea i Vrapčansku.

Foto: Z. Rašić

Kako će se linije javnog prevoza putnika obavljati ulicama Vladike Nikolaja Velimirovića i Poenkareovom, iz JKP vozačima je upućen apel da u tim ulicama ne parkiraju i ne ostavljaju vozila.