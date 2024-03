HEROJE NE ZABORAVLJAMO: I u Kraljevu obeležen Dan sećanja na branioce otadžbine (FOTO)

PRAVOSLAVNIM parastosom koji su služilili sveštenici žičke eparhije, prigodnim programom u Svečanoj sali Gradske uprave i polaganjem venaca na spomen obeležje borcima poginulim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije od 1991. do 1999. godine, i u Kraljevu je obeležen Dan sećanja na branioce otadžbine i četvrt veka od NATO agresije na Srbiju.

- To je bila agresija, to je bio napad bez odluke Saveta bezbednosti UN na jednu zemlju koja se borila protiv terorističkih jednica u svojoj južnoj pokrajini. To nije naša sramota. To nije mrlja na istoriji srpskog naroda i države Srbije – rekao je dr Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva. - Verujem da se u budućnosti nećemo boriti puškama, da nijedno dete neće ostati bez oca, setstra bez brata, majka i otac bez deteta. Verujem da ćemo pobeđivati na drugim frontovima snagom privrede, izgradnjm novih puteva i mostova, zapošljavanjem ljudi i jačanjem Srbije.

Ovom prilikom, vence kraj spomen ploče sa ukupno 86 imena poginulih Kraljevčana, od kojih 77 na Kosmetu, položili su članovi porodica, prijatelji, predstavnici lokalne samouprave, Raškog okruga, Vojske Srbije, MUP, političkih stranaka i brojnih boračkih udruženja.

Godišnjica NATO agresije, po tradiciji, obeležena je i u kasarni „Jovan Kursula“ u obližnjem Jarčujaku polaganjem venaca na spomen-obeležje herojima 252. oklopne brigade.

CRNI BILANS

Na meti vazdušnih napada NATO tokom 78 dana koliko je 1999. trajalo bombardovanje, kraljevački kraj našao se čak 172 puta. Tom prilikom bačeno je više od 600 raznih eksplozivnih projektila, povređeno je 37 civila, uništeno je ili oštećeno 1.750 vojnih i civilnih objekata...

