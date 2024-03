ISKLJUČENJA STRUJE U LESKOVCU: Rekonstrukcija mreže i zamena brojila

Petnaestak ulica u Leskovcu biće sutra bez struje zbog rekonstrukcije distributivne elektroenergetske mreže odnosno sistematske zamene brojila.

Foto I. Mitić

Zbog planiranih radova na mreži struju neće imati, od osam do 14 časova, potrošači u ulicama: Božidara Veličkovića, od broja 49 do broja 83, Ljube Nenadovića, od broja 53 do broja 79 i Sime Pogačarevića broj 1.

Sistematska zamena brojila najavljena je u leskovačkom naselju Ančiki.

U ovom naselju, od 8.30 do 13 časova, električnu energiju neće imati meštani u sledećim ulicama: Ančiki, od broja 1 do broja 30, Branka Tončića, od broja 9 do broja 53, Crnotravska, brojevi 15 i 23, 22. divizije, brojevi 10, 39 i 41, Golubarska, broj jedan, kao i Gradska, od broja 1 do broja 23, Ivice Savića, od broja 1 do broja 11, Milovana Glišića od broja 1 do broja 48, Svetog Nikole, od broja 14 do broja 55, Zaplanjska, broj 134, i Živka Kocića, od broja 1 do broja 16.

U slučaju loših vremeskih uslova najavljeni radovi će biti odloženi, a o novom terminu za njihovo izvođenje potrošaći će biti na vreme obavešteni.