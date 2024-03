ĐELETOVE SLIKE SEOSKE ARHITEKTURE: Do kraja marta u izložbenom prostoru Zavičajnog muzeja u Paraćinu

REPREZENTATIVNA izložba slika likovnog hroničara Paraćina Miodraga Anđelkovića Đeleta još uvek se može pogledati u galeriji Zavičajnog muzeja u Paraćinu, podsećaju iz ove ustanove.

Foto: Z. Rašić

U pitanju su motivi seoske arhitekture , kuća moravskog stila prenete četkicom na lesonit i platno tokom brojnih Đeletovih obilazaka paraćinskih sela koje su poznatom umetniku „pale za oko“, a kojima se i dalje dive poštovaoci lika i dela ovog pre više od dve decenije preminulog umetnika.

Izložene slike Miodraga Anđelkovića, koji je bio i likovni pedagog u nekoliko paraćinskih škola, deo su etnološke postavke Zavičajnog muzeja. Ustanova je odlučila da ih ponovo izloži javnosti nakon što je kalendar sa reprodukcijom Đeletovih radova privukao veliku pažnju.

Đele je preminuo 2001. godine, ali njegovi radovi sa gradskom i seoskom arhitekturom i danas ukrašavaju prostore mnogih javnih i privatnih objekata.

Ko nije stigao da prošeta do Zavičajnog muzeja i pogleda ih, ima vremena do kraja marta, do kad će postavka njegovih dela sa seoskom arhitekturom biti izložena.