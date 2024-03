SEDNICA SKUPŠTINE GRADA ŠAPCA: Odbornici usvojili 22 tačke dnevnog reda

TREĆA sednica Skupštine grada Šapca koja je održana danas u amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača protekla je u konstruktivnoj atmosferi, a odbornici su usvojili 22 tačke dnevnog reda.

foto v mitrić

Na sednici se raspravljalo o mnogim temama bitnim za građane i funkcionisanje grada, dok su se najbitnije tačke odnosile na izveštaje poslovanja javnih preduzeća u 2023, i programe poslovanja za 2024. godinu.

- Prema izveštajima poslovanja javnih preduzeća za proteklu godinu, konstatovali smo da postoje neke stvari koje nisu bile dobre i na čijem poboljšanju ćemo raditi u narednom periodu. Dva javna preduzeća JKP ,,Vodovod-Šabac” i JKP ,,Stari grad” su podnela zahtev za korigovanje cene usluga za 35%. Zahtev je Skupština usvojila, jer 11 godina nisu usaglašavane cene sa realnim rastom troškova poslovanja - rekao je gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić.

On je dodao da "Veruje da će naši sugrađani razumeti da ne želimo da pravimo profit, nego da im pružimo kvalitetnu uslugu."

- Raduje me što su programi poslovanja za 2024. godinu ambiciozni. Javna preduzeća će nastaviti da rade u interesu građana, a usluga će biti kvalitetna, na vreme i kontinuirana. Posebno sam ponosan što je usvojena strategija razvoja urbanog dela grada Šapca. Strategija razvoja je urađena sa EU, EU PRO Plus, UNOPS-om. Uveren sam da ćemo od nje imati mnogo benefita u narednom periodu. To je jedan od uslova da bismo mogli da povlačimo sredstva EU - istakao je Pajić.

Na pitanje novinara da prokomentariše mali broj predstavnika opozicije na današnjem skupštinskom zasedanju, gradonačelnik Pajić je rekao da misli da treba još malo da sačekamo i da će glavni opozicionar ovog grada Nebojša Zelenović uskoro ući u parlament.

- Zelenović trpi velike pritiske od Božidara Katića, Veselina Kuzmanovića, Žoje Vuletića, Srđana Mitrašinovića da uđe u Skupštinu grada, jer je ovo jedino mesto gde on može da priča. On pokušava da izvrši pritisak na međunarodne organizacije, iznoseći razne neistine, između ostalog, da su u Šapcu glasali Mitrovčani, Valjevci, dok Božidar Katić tvrdi da su glasali ljudi sa drugih kontinenata. To su notorne neistine i to svi građani Šapca znaju. Ove njihove priče ne priliče ljudima koji se zalažu za svoj grad, za svoju državu. Idu od Brisela do Strazbura i traže pravdu na osnovu laži koje prezentuju našim sugrađanima - izjavio je Pajić.

Pajić je naveo da su svi koji su pratili današnje zasedanje Skupštine mogli su da se uvere da još uvek vuku dugovanja iz perioda kada je prethodna vlast rukovodila ovim gradom.

- Mi nismo uzeli ni jedan jedini dinar kredita, a uspešno smo vratili milijardu i trista miliona dinara koji su nam oni ostavili. Zelenović koji je bio optužen i krivično gonjen za pet miliona evra i neusaglašenosti budžeta grada, oslobođen je zbog zastarelosti predmeta. Zar on sme da priča da je neko lopov i lažov? A oni koji su bili najglasniji više se ne čuju - zaključio je gradonačelnik.