POČELA PRŠUTIJADA U MAČKATU: Ukusno, jedinstveno, al' skupo

NA pola puta između Užica i Zlatibora, u nadaleko poznatom selu Mačkat, počeo je takmičarski Sajam suvomesnatih proizvoda, na kome ima mesta samo za probrane, najbolje srpske specijalitete. Užičku goveđu, svinjsku i ovčiju pršutu, slaninu, stelju i kobasicu predstavilo je osam proizvođača, svako sa svojom nasleđenom, tradicionalnom recepturom spravljanja čuvenog mezetluka.

N. Janković

I tako će biti tri dana: nekoliko hiljada posetilaca sajma iz Srbije, Republike Srpske, zajedno sa turistima sa drugih meridijana, uživaće uz red degustacije, red trgovine, uz još čuveniju užičku šljivovicu.

Centar za ispitivanje namirnica iz Beograda odabrao je najbolje: najbolji proizvođač goveđe pršute je Petar Šopalović iz Mačkata, iz njegove manufakture je i najbolja kobasica ovogodišnjeg sajma. Najbolju svinjsku pršutu proizveo je Dragan Stojanović, dok je Nikola Beković pred žiri izneo najbolju ovčiju stelju i slaninu.

N. Janković

- Od kada sam se rodio, u ovom sam poslu, to je tradicija predaka pa je i sada cela familija angažovana. Sve što je ovde izloženo izuzetno je po ukusu, mirisu i užitku koji pruža, a neko je morao biti izabran za najboljeg – kaže Petar Šopalović, pobednik u konkurenciji proizvođača čuvene užičke goveđe pršute – Ceo proces proizvodnje traje dva meseca, od soljenja, obrade do kraja sušenja. Prethodno, treba obezbediti najkvalitetniju sirovinu, u našem slučaju to je jedna ovdašnja klanica.

Posetiocima je na sajmu, kažu, lepo, samo što su i cene mogle biti malo više promotivne: kilogram goveđe pršute košta 2.800 do 3.000 dinara, svinjske od 1.800 do 2.000, stelju plaćaju 2.500, kobasicu i slaninu od 1.300 do 1.600 dinara…

Na samom početku, posetioce je dočekao doručak, domaći kačamak od kukuruza „osmaka“ sa starim sirom i kajmakom, iz kujne đaka ovdašnje Srednje ugostiteljsko-turističke škole.

Domaćini iz opštine Čajetina najavili su osnivanje Agrar–biznis centra, akcionarskog društva koje će okupiti poljoprivrednike, kako bi za sebe stvorili bolje uslove na tržištu koje je preplavljeno uvoznom hranom.