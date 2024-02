RADOVI NA ELEKTROMREŽI: U četvrtak i petak bez struje delovi Braničevskog okruga

U naredna dva dana, 29. februara i 1. marta, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U četvrtak, od 9 do 12 sati, struju neće imati deo Voluje kod Kučeva i deo Lučice kod Požarevca. Od 9 do 14, u opštini Petrovac na Mlavi sa mreže će biti isključeni: Kamenovo, Trnovče, Kosanići i Dubočka Mlava, a od 8.30 do 14 deo naselja Barič kod Golupca.

U petak, od 9 do 14 sati, struju neće imati petrovačka sela Tabanovac i Burovac i deo Leskovca.