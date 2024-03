RUŠE ĆUPRIJU NA CRNICI: Glavni drumski most u Paraćinu zatvoren zbog radova

PONOVO je zatvoren glavni drumski most u Paraćinu, na regionalnom putu ka Jagodini, a putari iz Užica vratili su se na gradilište, pa će ova ćuprija uskoro postati prošlost. Pre nego što most konačno sruše i započnu izgradnju novog - po svim standardima, za metar na višoj koti, izvođači će premestiti sve instalacije i izbušiti preostale šipove.

Foto: Z. Rašić

PARAĆIN

Završetak novog mosta očekuje se otprilike do kraja avgusta i to će biti drugi izgrađen drumski most, pored četiri pešačka, u okviru velikog projekta izgradnje sedam novih mostova radi odbrane Paraćina od poplave donatorskim sredstvima Vlade Švajcarske. Za kraj, ostaće rušenje postojećeg i izgradnja novog drumskog mosta kod fabrike Čokolend".

Aktuelni radovi preusmerili su saobraćaj na alternativne putne pravce. JKP "Crnica", koje je upravljač lokalnim putevima i ulicama, postavilo je privremenu saobraćajnu signalizaciju. Do tada, i autobuska stajališta javnog prevoza izmeštena su iz glavne u Ulicu Bore Petrovića, iza zelene pijace.