Sutra bez struje deo Braničevskog okruga

U utorak, 27. februara, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 9 do 13 sati, struju neće imati deo Bresja - Petrovački put od obilaznice prema Salakovcu, a od 8 do 14 Stari Kostolac i Drmno. U periodu od 9 do 14 sa mreže će biti isključeni Tabanovac, Burovac i deo Leskovca. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, navedeni radovi biće osloženi, a potrošači blagovremeno obavešteni.