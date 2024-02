MOBILNE EKIPE NA TERENU: Zavod za transfuziju krvi Vojvodine nastavlja sa akcijama prikupljanja krvi od dobrovoljnih davalaca

MOBILNE ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, nastavljaju sa akicijama prikupljanja dragoceni tečnosti od dobrovoljnih davalaca na terenu, širom Vojvodine.

Foto: R. Šegrt

U ponedeljak, 26. februara, priliku da pokažu humanost imaće građani Inđije, a mobila ekipa biće u Domu zdravlja od 16 do 19 časova, u Čurugu u osnovnoj školi od 8 do 12 sati, u Šidu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Opovu u osnovnoj školi od 12.30 do 14.30 sati i u Sefkerinu u Ambulanti od 15.30 do 17.30 sati.

Narednog dana, u utorak, 27. februara, krv će moći da doniraju meštani Ruskog Krstura, a mobilna ekipa biće u Mesnoj zajednici od 8.30 do 11 sati, u Kruščiću u Mesnoj zajednici od 12 do 13 časova, u Bačkom Gračacu u Sindikalnoj sali od 9 do 11 sati, Bačkom Brestovcu u osnovnoj školi od 12 do 13 časova, Aleksandrovu u Mesnoj zajednici od 9 do 11 sati, u Vojvodi Stepi u Domu kulture od 12 do 13 časova, a u Sremskoj kamenici, krv će dati polaznici i zaposleni u Centru za osnovnu policijsku obuku od 8 do 12 sati.

Sutradan, u sredu, 28. februara, krv će se prikupljati od dobrovoljnih davalaca u Pančevu, a mobilna ekipa biće u Gimnaziji od 9.30 do 12.30 sati, u Crvenom krstu od 13 do 17 časova, u Novom Sadu u Izvršnom veću Vojvodine od 8 do 12 sati i u Zrenjaninu u Mesnoj zajednici Bagljaš od 8 do 12 sati.

U četvrtak, 29. februara, mobilna ekipa biće u martincima u Domu kulture od 8 do 11 sati, u Kikindi u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova, u Sentui u Crvenom krstu od 14 do 17 časova, u Novom Sadu u Matici srpskoj od 12 do 14 časova, a u Zavodu, od 7 do 10 sati, krv će donirati zaposleni u JKP „Čistoća“.

U petak, 1. marta, mobilna ekipa biće u Pančevu u mašinskoj školi od 10 do 13 časova, u Novom Kneževcu u JKP „7. oktobar“ od 9.30 do 12 sati, u Kaću u Svetosavskom domu od 8 do 10 sati i u Budisavi u Mesnoj zajednici od 10.30 do 12 sati.

U subotu, 2. marta, krv će se prikupljati od dobrovoljnih davalaca u Inđiji u teretetani „Magnet“ od 9 do 12 sati, a svi koji žele da doniraju dragocenu tečnost i nekome spasu život, mogu to učiniti u prostorijama Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine od 8 do 12 sati.

Trećeg dana marta, odnosno u nedelju, mobilne ekipe biće u Malom Iđošu u Vatrogasnom domu od 8 do 10 sati, u Feketiću u Domu kulture od 10.30 do 12 sati i u Lovćencu u Mesnoj zajednici od 12.30 do 13.30 sati.