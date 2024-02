ČUVARI NEOBIČNOG NASLEĐA: Negotinski Muzej Krajine proslavio 90. rođendan

Ova ustanova brine, između ostalog, o izuzetno važnim antičkim lokalitetima jednako kao i o zaostavštini Stevana Mokranjca

Foto: S.M. Jovanović

Još od drevnih vremena istočna Srbija bila je privlačna mnogim zajednicama. Ukrštale su se ovde razne civilizacije pa zato i ne čudi da je negotinski muzej mesto koje iznova pripoveda priču o nama, sa eksponatima starijim od sebe.

- Ovde se, od pre 17 miliona godina pa do pre sedam miliona godina, tri puta javlja more i triput kopno. Tu su puževi stari 17 miliona godina, fosil ribe od pre 10 miliona godina, školjke stare osam miliona godina koje su dobile ime po Srbiji. I to je nešto čime se posebno ponosimo - kaže arhelog Gordan Janjić, muzejski savetnik Muzeja Krajine.

Priču o nama pripoveda više od 15.000 eksponata o kojima brine arheološko, etnološko, odeljenje istorije umetnosti, istorijsko, kao i odeljenje za dokumentaciju, vodičku službu i biblioteka.

Godišnje 20.000 posetilaca UPRAVNA zgrada Muzeja Krajine, Mokranjčeva kuća i Muzej Hajduk Veljka svakodnevno su otvoreni za posetioce, kojih je godišnje i više od 20.000. U korak su sa vremenom, pa prezentacije prati i moderna tehnologija. - Imamo audio-vodiče za sve tri postavke muzeja, za dve gradske crkve, za tri manastira u okruženju, Rajačke i Rogljevačke pivnice na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Aplikacije su dostupne preko mobilnih telefona, a urađena je i prezentacija kulturnog nasleđa cele Negotinske Krajine - kaže Ivica Trajković, viši kustos dokumentarista.

- Predmeti iz arheološke zbirke Muzeja Krajine nisu zadivili svet samo svojom izuzetnom vrednošću, već su nagovestile i neslućene mogućnosti za objašnjenje prostora na kome živimo, čime smo evropskoj civilizaciji pridodali neke nove momente o njenoj prošlosti i o njenom pravom identitetu - dodaje Janjić.

Od trenutka kada se rodila ideja da se u Negotinu formira muzej do odobrenja i potvrde bana Moravske banovine, Jeremije Živanovića, prošlo je tek nekoliko meseci. A rodila se na izložbi "Starine Krajine" tokom stogodišnjice oslobođenja Timočke Krajine od Turaka, 21. septembra 1933. Već 16. februara 1934. Negotin se, uz Niš, upisao među gradove koji su muzejsku ustanovu formirali među prvima u Srbiji.

foto: S.M.Jovanović Muzej Hajduk Veljka

- Od osnivanja do danas Muzej verno čuva sećanje na izuzetno važne istorijske događaje i ličnosti ovoga kraja, brine o starim i stvarnim duhovnim vrednostima, svetovnim znanjima, antičkim lokalitetima posebne istorijske vrednosti i ukazuje na značaj izuzetnih pojedinaca od Hajduk Veljka do Stevana Mokranjca - kaže Vesna Stanković, direktorka Muzeja.