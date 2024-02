RADOVI: Sutra bez struje delovi Požarevca, Malog Crnića i Velikog Gradišta

U sredu, 21. februara, na području grada Požarevca EPS će izvoditi hitne radove na otklanjanju kvara na dalekovodu, zbog čega će od 8 do 9 sati ostati bez struje naselja: Bradarac, Maljurevac, Bubušinac i delovi Bratinca - prema mlinu, kod Đerma i prema asfaltnoj bazi.

D.N.

Istog dana izvodiće se i ranije planirani radovi na elektromreži, zbog čega će doći do isključenja struje u delovima Požarevca i opština Malo Crniće i Veliko Gradište. Od 9 do 11 sati struju neće imati deo Ulice Cane Babović u Požarevcu, a od 10 do 14 Malo Gradište kod Malog Crnića. Na području opštine Veliko Gradište, od 12 do 14 sati dolaziće do povremenih isključenja u naseljima: Lazinac, Šuvajić, Donja Kruševica, Carevac i Tribrode, a od 10 do 14 u naseljima: Ljubinje, Pečanica i Desine. Od 8 do 15 bez struje će biti delovi Toponice kod Malog Crnića - Vodički put i Slobodarska ulica.