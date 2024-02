BUDITE HUMANI, DAJTE KRV: Mobilne ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine na terenu

ZAVOD za transfuziju krvi Vojvodine i naredne nedelje nastavlja sa akcijama prikupljanja dragocene tečnosti od doborovoljnih davalaca, a mobilne ekipe biće širom Vojvodine.

foto: I.Mitić

U Ponedeljak, 5. februara, građani Inđije moćiće krv da daju u Domu zdravlja od 8 do 11 sati, a u Vrbasu u Crvenom krstu od 8 do 11 sati.

Sutradan, u utorak, 6, februara, mobilne ekipe biće u Čelarevu u Zdravstvenoj stanici od 8 do 10 sati, u Silbašu u Zdravstvenoj stanici od 10.30 do 12 sati, u Žablju u Srednjoj školi od 8 do 11 sati, i u Futogu u Poljoprivrednoj školi od 9 do 12 sati.

Narednog dana, u sredu, 7. februara, priliku da pokažu humanost imaće građani pančeva, a mobilna ekipa biće u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Kovinu u Crvenom krstu od 10 do 13 sati, u Sremskoj Mitrovici u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova i u Bačkoj Palanci u Crvenom krstu od 8 do 12 sati i od 14 do 18 časova.

U četvrtak, 8. februara krv će dobrovoljno moći da daju žitelji Sombora, a mobilna ekipa biće u Crvenom krstu od 9 do 13 sati, u Novom Slankamenu u osnovnoj školi od 8 do 11 msati, u Kikindi u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova, u Vršcu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati i u Zrenjaninu u Mesnoj zajednici Bagljaš od 8 do 12 sati.

U petak, 9. februara, molbilna ekipa biće u Srbobranu u MB tehnika od 11 do 14 časova, u Novom Sadu u Liru od 8 do 12 sati, u JKP „Vodovod i kanalizacija“ od 9 do 12 sati i u MK grup od 13 do 16 časova.