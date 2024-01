ZBOG ODRŽAVANJA ELEKTROMREŽE: U četvrtak i petak bez struje delovi Braničevskog okruga

U naredna dva dana, 1. i 2. februara, izvodiće se radovi na redovnom održavanju elektroenergetske mreže i seči rastinja u trasi dalekovoda, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U četvrtak, od 8 do 15 sati, struju neće imati Ulica Stojana Milojkovića u Toponici kod Malog Crnića, a od 8 do 14 Ulica Alekse Nenadovića u Požarevcu. U petak, od 8 do 15, sa mreže će biti isključeni Vodički put i ulice Slobodarska i Vojislava Ilića u Toponici, a od 8 do 14 Ulica lipa u Požarevcu. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi, a potrošači blagovremeno obavešteni.