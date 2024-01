NAJAVLJENI RADOVI: Sutra bez struje delovi Braničevskog okruga

U sredu, 31. januara, izvodiće se radovi na redovnom održavanju elektroenergetske mreže i seči rastinja u trasi dalekovoda, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 9 do 12 struju neće imati deo Bikinja kod Golupca, a od 10 do 13 deo Batovca kod Požarevca. U periodu od 10 do 14 sa mreže će biti isključeni Radenka i deo Duboke kod Kučeva, a od 8 do 15 deo Boževca kod Malog Crnića.