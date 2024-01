SUTRA RADOVI NA ELEKTROMREŽI: Apel građanima da isključe uređaje

U utorak, 30. januara, izvodiće se radovi na redovnom održavanju elektroenergetske mreže i seči rastinja u trasi dalekovoda, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

Od 8:30 do 14:30 struju neće imati deo Zatonja kod Velikog Gradišta, a od 8 do 15 deo Boževca kod Malog Crnića. U periodu od 10 do 14 sati bez struje će biti deo Voluje kod Kučeva, a od 10 do 12 deo Ulice bratstva-jedinstva u Požarevcu. Iz EPS-a mole korisnike da tokom radova isključe svoje uređaje sa mreže i da ih ponovo uključe po obnavljanju snabdevanja električnom energijom.