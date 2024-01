U SUBOTIČKOJ SINAGOGI: Održan javni čas o Holokaustu

Povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta u subotičkoj Sinagogi održan je javni čas istorije, kome je prisustvovao veliki broj subotičkih đaka.

foto:J.L.

- Prošle godine smo počeli saradnju sa Muzčkom školom povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta i bio je to jako lepo prihvaćen i posećen događaj, videlo se das u đaci, profesori i publika otvoreni na ovaj vid pomena.Prošle godine smo muziku povezali za poezijom, a ove godine sa istorijom. Đaci su govori kako su posle predavanja postali svesni šta se zapravo dogodilo, ali i kako je lepa muzika koja je nastala u tako teškim trenucima - ističe Hajnalka Ileš, organizatorka programa u u Fondaciji Subotička sinagoga. – Jako je bitno da je ovo jedina manifestacija povodom ovog međunarodnog dana, pored koga svakako ne smemo da prođemo, jer je Holokaust na neki način deo naše svakonevnice. Generacija koja je to preživljavala više nije među nama, ali mi moramo da čuvamo i edukacijom poručimo da se to nikada više ne sme dogoditi.

O ovo strašnom događaju govorili su profesori istorije Dušan Pavlović, direktor Gimnazije “Svetozar Marković”, i Mate Ađanski iz OŠ “Hunjadi Janoš” u Čantaviru. Nesvakidašnje lekcije iz prošlosti pratile su kompozicije koje su izvodili đaci Muzičke škole u Subotici, koje su doprinele jedinstvenom audio, vizuelno i emotivnom doživljaju.

- Naši đaci u nastavnom programu uče dosta o tome i mogu da shvate šta su uzorici, povodi i posledice ovakvih događaja. Međutim ono čime su bombardovani putem ineterneta i masmedija je problematično i vodi ka stranputici, koja može da donese drugačija shvatanja o Holokaustu i samom Drugom svetskom ratu – naglašava profesor Dušan Pavlović. – Sinagogu je izgradila jedna zajednica, koje nažalost u našem gradu više nema, uništena je u Holokaustu, a sama činejnica da je ovakvo zdanje ostalo iza njih govori o njima. Govorili smo o uzroku i povodu Holokausta, što je prilično problematična tema jer se uglavnom govori o Hitleru a bojim se da je pravi uzrok i povod u Evropi mnogo dublji. Koji nažalost, može da se ponovi. Zato radimo sve ovo, da se nikada i nigde više ne ponovi.