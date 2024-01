SPASONOSNA SPRAVA DAR ZA ROĐENDAN: Vredna donacija za devojčicu Unu Vukanac (5) iz Crvenke, koja boluje od spinalne mišićne atrofije

NEDUGO pošto je 10. decembra napunila 5 godina, devojčica iz Crvenke, Una Vukanac, koja boluje od najtežeg oblika spinalne mišićne atrofije (SMA), dobila je "pragma" aparat za istezanje kičme, što joj je najlepši rođendanski poklon, jer će sprečiti ugradnju metalne šipke u njen kičmeni stub. Spasonosna sprava, koja je koštala 11.000 evra, kupljena je donacijama posredstvom dveju humanitarnih organizacija - "Budi human" i "Pokreni život", a najveći doprinos dalo je Humanitarno udruženje "1000 za 1000" u opštini Kula, koje je za kratko vreme prikupilo nedostajućih 850.000 dinara.

foto Privatna arhiva

- Uni su mnogo pomogle biomehaničke, takozvane BDA vežbe, pa tako sada može samostalno, bez respiratora, da diše tri sata, a uz to i da sedi, što ranije nije mogla. Međutim, ona je naglo porasla, a njeni mišići to nisu mogli da isprate, pa je to prouzrokovalo skoliozu, zbog čega je počela da se krivi. Da bi se predupredila operacija, preporučena je stalna primena pragme - rekla je devojčicina majka Dragana Vasiljević.

Značajno poboljšanje posle Budimpešte KAO jedino dete u Evropi sa SMA koje ima oštećenje mozga, u centru za pokrete, Una nije mogla da bude podvrgnuta terapiji čudotvornom "zolgensmom", ali je u klinici u Budimpešti, gde je nekoliko dece iz naše zemlje primilo taj lek, ipak dobila veliku pomoć, zahvaljujući kojoj je mnogo aktivnija i može da pomera glavu i ručice. Značajno poboljšanje je, ističe njena majka, i to što Una više ne prima lek "spinraza" u kičmu, što je bilo bolno, nego pije sirup.

Humanitarno udruženje "1000 za 1000", koje je i ranije pomagalo Uni, organizovalo je vanrednu akciju za kupovinu pragme, a najviše novca prikupljeno je aukcijama raznovrsnih predmeta, koje su nudili humani pojedinci i organizacije. Kroz licitacije, tzv. lajv prodaje i druge aktivnosti, udruženje "1000 za 1000" mesečno prikupi oko 400.000 dinara.

- Zahvaljujući ovom udruženju, neverovatnih 11.000 evra za "pragmu" sakupljeno je pre očekivanog vremena. Zaplakala sam od sreće kad su mi javili da mogu da poručim taj aparat - kaže Dragana.

Mirjana Tomišić iz pomenutog udruženja apelovala je na ljude dobre volje da i dalje uplaćuju novac za Unu i šalju SMS poruke, pojedinačno vredne 200 dinara - 843 na 3030 (Fondacija "Budi human") i 87 na 3800 (Fondacija "Pokreni život"), jer je posle kupovine "pragme" na devojčicinim računima ostalo malo novca, a potreban joj je za lekove, ortopedska i druga pomagala, razne terapije, rehabilitaciju i lečenje u našoj zemlji i inostranstvu.