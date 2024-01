Stevanu Raičkoviću u čast - književni konkurs u Kučevu

Biblioteka „Nikola Sikimić Maksim” u Kučevu raspisala je književni konkurs za treći broj časopisa „Maksim” koji će u celini biti posvećen pesniku Stevanu Raičkoviću (1928-2007).

D.N.

Učesnici konkursa treba da pošalju svoje neobjavljene priloge - kratka proza, poezija, esej, članak, književni prikaz, sa kraćom biografijom, najkasnije do 1. aprila. Jedan autor može poslati maksimalno tri priloga, dužine do 15.000 slovnih znakova za prozne tekstove i dužine do 30 stihova za poeziju. Spisak prihvaćenih tekstova biće objavljen do 6. maja.