Sutra bez struje delovi Braničevskog okruga

U sredu, 17. januara, obavljaće se seča rastinja u trasi dalekovoda i niskonaponske mreže, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga povremeno ostajati bez struje.

D.N.

U periodu od 8 do 15 sati, do povremenih isključenja dolaziće u naseljima opštine Kučevo: Kučajna, Neresnica, Duboka i Cerovica Bojnatovac. Od 8.30 do 14:30 povremeno će ostajati bez struje Požeženo kod Velikog Gradišta, a od 9 do 11, na području opštine Veliko Gradište, trafo-oblasti Brnjica 2, Brnjica 3 i Telekom repetitor.