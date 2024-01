GRZU I VRELO PREPORODILI PLANINARI: Za razvoj izletišta u podnožju Južnog Kučaja najzaslužniji prvi članovi PSD "Javorak" iz Paraćina

NETAKNUTA priroda u podnožju Južnog Kučaja - vrelo i reka Grza, udaljeni oko 180 kilometara od Beograda, a samo dvadesetak od Paraćina - lepotom, već godinama, mami planinare i turiste. I, mada je Grza odavno prestala da bude samo vikend-naselje i lokalno izletište, a područje vrela je zaštićeno, malo ko zna da zasluge za razvoj ovog turističkog bisera imaju i članovi planinarskog kluba "Javorak".

Foto: Planinarski klub "Javorak"

Jer, zahvaljujući njihovoj inicijativi i trudu ravnom podvigu, izgrađen je put koji od saobraćajnice Paraćin - Zaječar vodi do Grze, kao i najsavremeniji Planinarski dom. Prostrano veštačko jezero kod izvorišta, nadalje, stvoreno je podizanjem brane, a zatim je izgrađena mala hidrocentrala, koja za Dom i okolinu proizvodi struju.

Uspomene NIKO od osnivača nekadašnjeg PSD "Javorak" više nije među živima, a poslednji je preminuo Živko Živanović. Njegova sećanja na početke infrastrukturne izgradnje Grze stigla su do čitalaca "Novosti" zahvaljujući Aleksandru Markoviću, takođe aktivnom planinaru, kojem je pomenuti vizionar svoja sećanja ispričao pre više godina...

Kako je zapisao pre nekoliko godina preminuli Živko Živanović, jedan od osnivača i prvi sekretara tadašnjeg Planinarsko-smučarskog društva, osnovanog 1949, premijerni organizovani izlet upriličili su baš do izvora reke Grze... Iz Paraćina su stigli vozom, prugom uskog koloseka, do sela Izvor, a zatim pešice, brdskim putem, do vrela i Milijine kolibe. I baš tu, gde su se i kasnije često okupljali, "pao" je dogovor da sagrade manju planinarsku kuću. Dolaskom Đorđa Živkovića na čelo "Javorka", plan je izmenjen, pa je - umesto malog objekta - pokrenuta izgradnja savremenog Planinarskog doma. Prethodno je pored reke trebalo napraviti put za prevoz građevinskog materijala, a tadašnje ekonomske (ne)prilike, u posleratnim godinama, nimalo nisu pogodovale ovim idejama.

Počast PLANINARSKI dom na Grzi, u koji planinari i sportisti iz čitave Srbije i danas rado dolaze, otvoren je 1958. i nosi ime Đorđa Živkovića, najzaslužnijeg za njegovu izgradnju. U vlasništvu je i pod upravom sadašnjeg PK "Javorak", koji će ove godine proslaviti jubilej - 75 leta od osnivanja. Inače, unuka Đorđa Živkovića, profesorka Marija, danas je aktivna članica kluba.

- Obezbeđivanje sredstava za izgradnju puta do Grze bila je naša druga organizovana akcija. Za izradu glavnog projekta angažovali smo istaknutog inženjera Aleksandra Tanića, brzo smo pronašli i izvođača radova, a veliki doprinos dali su omladinci, kroz radne akcije tokom kojih je utrošeno je i više hiljada radnih sati naših planinara. I, put bi izgrađen, pa smo se odmah okrenuli "podizanju" Doma za koji je, takođe, trebalo pronaći investitore, obezbediti tehničku dokumentaciju, odrediti lokaciju, osigurati svojinu građevinske parcele, dobiti dozvolu... Naš predsednik, Đorđe Živković, bio je neumoran. Sredstva su dali donatori, ali je javnost ipak spekulisala otkud "Javorku" smelost da u posleratnim godinama gradi toliki objekat. Jer, tada je to bio najmoderniji planinarski dom u Srbiji, sa sobama za prenoćište na spratu - zapisao je Živanović.

S obzirom na to da je jedna inicijativa "vukla" drugu, planinari su odlučili da naprave i veštačko jezero na Grzi. Za kratko vreme, nastala je brana - treći objekat u netaknutoj prirodi. Brana je, potom, iskorišćena za izgradnju električne centrale, jer na drugi način nije bilo moguće obezbediti struju, a studenti beogradskog Elektrotehničkog fakulteta rado su prihvatili poziv da tokom leta, bez naknade, izgrade malu centralu...

- Radili su i po deset sati, svakodnevno. I, kada smo dobili upotrebnu dozvolu, osvetlili smo ne samo Dom, već i okolinu. Ubrzo je otvoren i ugostiteljski objekat, angažovali smo i osoblje, pa je Dom postao stecište brojnih planinara iz čitave tadašnje Jugoslavije, ali i svih drugih zaljubljenika u prirodu - zaključio je Živanović, uz poruku: "Hteli smo i uspeli smo"!

Foto: Arhiva PK Javorak i Zavičajnog muzeja Paraćin Planinarski dom u izgradnji, 1956. godina