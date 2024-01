MOBILNE EKIPE NA TERENU: Akcija Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine

MOBILNE ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine naredne nedelje biće na terenu i prikupljati dragocenu tečnost od dobrovoljnih davalaca.

U ponedeljak, 8. januara, priliku da pokažu humanost imaće meštani Gajdobre, a mobilna ekipa biće u Biblioteci od 8 do 10 sati, u Gložanu u Domu kulture od 11 do 13 časova i u Vrbasu u Crvenom krstu od 8 do 11 sati.

Narednog dana, u utorak, 9. januara, krv će moći da doniraju meštani Sivca, a mobila ekipa biće u Mesnoj zajednici od 8.30 do 11 sati, u Vršcu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati i u Sremskim Karlovcima u Eko centru Radulovački od 9 do 11 sati.

Sutradan, u sredu 10. januara, mobilne ekipe biće u Pančevu u Crvenom krstu od 9 do 12 sati, u Bačkoj Palanci u Crvenom krstu od 8 do 12 i od 14 do 18 časova, a u Novom Sadu krv će donirati zaposleni u sudu od 8 do 12 sati.

U četvrtak, 11. januara, krv će moći da doniraju dobrovoljni davaoci u Somboru, a mobilne ekipe biće u Crvenom krstu od 9 do 13 sati, u Inđiji u Domu zdravlja od 8 do 11 sati, u Sremskoj Mitrovici u Crvenom krstu od 8.30 do 13 sati i u Zrenjaninu u Mesnoj zajednici Bagljaš od 8 do 12 sati.

U petak, 12. januara, mobilna ekipa biće u Kuli u Crvenom krstu od 15.30 do 18 časova, a u Novom Sadu u Institutu za javno zdravlje Vojvodine od 9 do 11 sati.