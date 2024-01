LJUBAV IZA X-ZRAKA: Bračni par Milovanović, radiolozi iz Kruševca, snime stotine građana godišnje (FOTO)

IAKO su jedno u drugome pronašli ljubav za ceo život, prva ljubav bila im je radiologija, svedoče za "Novosti" Jelena i Vladimir Milovanović, vrhunski radiološki tehničari iz Kruševca.

Foto:S.Babović

Ljubavna priča ovog bračnog para jedinstvena je i deficitarna, koliko i njihovo zanimanje. Poreklom su iz aleksinačkog kraja, pohađali su istu srednju školu, ali su se sreli i zavoleli tek godinama kasnije, na praksi u Opštoj bolnici Aleksinac.

Oboje su završili Visoku zdravstvenu školu i oboje danas rade u Radiološkoj službi Doma zdravlja u Kruševcu, gde se godišnje pregleda više od 15.000 pacijenata. Milovanovići proporcionalno pregledaju gotovo trećinu.

Foto:S.Babović

Neposredno pre nego što će da dobiju stalni posao, samo su jednom pomislili da se odsele u inostranstvo, znajući da poseduju izuzetno tražene medicinske veštine. Godinama su radili kao zamena, po ugovoru na određeno vreme, u Aleksincu, Ražnju, Merošini. Onda su konkursi u Kruševcu pre 10 godina promenili ceo njihov život.

- Dom zdravlja Kruševac je raspisao konkurs za dva radna mesta i kako smo već u to vreme Jelena i ja živeli zajedno, poslao sam naše biografije - kaže za "Novosti" Vladimir Milovanović, glavni tehničar Radiološke službe DZ. - Stigla je vest da je Jelena primljena i iako je provela dan u suzama zbog mogućeg rastanka, stvarno sam je podržao u ideji da se preseli, jer to je ipak bila odlična ponuda za stalno radno mesto. Nije prošlo nedelju dana, Opšta bolnica Kruševac raspisuje konkurs i ja se prijavljujem i bivam primljen. I to je to. Znali smo da je naša budućnost u Kruševcu i da ćemo da radimo najlepši posao na svetu.

Nova oprema olakšava posao POSAO radioloških tehničara nije lak ni u redovnom stanju. Punih šest sati su uz mamograf i rendgen ili rade prijem i trijažu pacijenata za ultrazvučna snimanja. - Mnogo nam je lakše od kako je zadnjih godina počela da stiže nova oprema - kažu Milovanovići. - Nov mamograf, koji koristimo od početka prošlog decembra omogućava nam da pregledamo značajno veći broj pacijenata, digitalno se obrađuju snimci, zračenje je mnogo manje i postupak je poštedniji i za pacijente i nas. I pre svega, mamografija više nije bolna.

Dok pored džepa medicinskog odela namešta dozimetar koji meri nivo zračenja, Jelena svedoči da su svesni određenih rizika posla na radiologiji. Ipak, činjenice su da su ovde tehničari vrlo samostalni u radu, da se radiologija neprestano usavršava, da pristižu novi, sve moderniji dijagnostički aparati i uverena je da su izabrali pravi poziv.

- Bilo je teških trenutaka, a meni, lično, kada sam se pet meseci posle rođenja druge ćerke vratila na posao, usred epidemije kovida 19 - svedoči za "Novosti" Jelena Milovanović. - Radili smo po 12 sati u smeni. Dnevno smo pregledali od 120 do 150 pacijenata. Bilo je izuzetno teško, stresno i pre svega tužno. Patili smo zajedno sa našim pacijentima.

Milovanovići imaju dve ćerke, Nedu (8) i Krunu (4). Starija već sebe vidi u belom mantilu, a trenutno razmišlja o karijeri zubara. Jelena i Vladimir decu vaspitavaju da na prvom mestu pomažu drugim ljudima. I to ne znači, uveravaju nas, da ćerke nužno moraju biti medicinski radnici, jer se zajednici i društvu može pomagati i na druge načine.