OD BANJE DO PARIZA 1.956 KILOMETARA: Most "Daljinar" atraktivan posetiocima prestonice srpskog turizma (FOTO)

Od Pariza, grada svetlosti, Vrnjačka Banja udaljena je tačno 1.956 kilometara, od Amsterdama 1.900, od večnog grada Rima 1.467, Berlina 1.428, a od Londona 2.223 kilometara.

Od centra Banje do Moskve ima 2.395 kilometara, do Madrida 2.767, Praga 1.071, Atine 978, a do Beča 786 kilometara.

Sve ove, provereno precizne podatke posetioci prestonice srpskog kontinentalnog turizma mogu da saznaju na tematskom mostu „Daljinar“ u centru Vrnjačke Banje, nedaleko od poznatog restorana „Srbija“ u aleji lipa.

Ovdašnji meštani su, naime, ovaj most nazvali „Daljinar“ u čast poznatog banjskog konobara Nedeljka Neđe Ilića koji je upravo tu svojevremeno okupljao goste pričajući im kolika je udaljenost do svetskih metropola.