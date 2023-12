GRADSKA IZBORNA KOMISIJA U NOVOM SADU: Omogućeno prijavljivanje za glasanje van biračkog mesta

BIRAČI u Novom Sadu koji usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta nisu u mogućnosti da na predstojećim izborima 17. decembra glasaju na biračkom mestu, mogu da prijave Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) da će glasati van biračkog mesta.

Gradska izborna komisija

Kako je saopšteno iz GIK, oni to mogu da učine pozivom na broj telefona 021/488-27-77 danas, sutra i 16. decembra od osam do 20 časova a na dan glasanja, 17. decembra, najkasnije do 11 časova.

Prilikom prijavljivanja birač treba da navede ime iprezime, jedinstven matični broj, adresu prebivališta, kontakt telefon kao i razloge zbog kojih nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu, navedeno je u saopštenju.