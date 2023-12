U petak i za vikend bez struje deo Braničevskog okruga

U naredna tri dana – 8, 9. i 10. decembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D.N.

U petak, od 8 do 12 sati, struju neće imati ulaz u naselje Ćirikovac iz pravca Požarevca, od 9 do 11.30 Snegotin kod Golupca, a od 11.30 do 14 naselje Žitkovica. U subotu, u periodu od 8 do 16 sati, bez struje će biti Dragovac i dragovački put od zaobilaznice prema ovom naselju. Isti ovi potrošači biće isključeni sa mreže i u nedelju, od 8 do 12 sati.