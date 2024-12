TENISKI SVET U ŠOKU! On je prvi aktivni igrač koji je priznao da je homoseksualac (FOTO)

ISTORIJSKI trenutak u belom sportu...

Foto AP

Brazilac Žoao Lukas Reis je prvi aktivni teniser u istoriji koji je javno priznao da je homoseksualac.

Reis, koji trenutno zauzima 401. mesto na ATP listi, podelio je na Instagramu nekoliko fotografija sa svojim partnerom Guijem Sampajom Rikardom uz emotivnu poruku:

- Srećan rođendan. Srećan život. Volim te puno - napisao je brazilski teniser.

Inače, njegov izabranik Rikardo je uspešan model i glumac u Brazilu.

Za razliku od ženskog tenisa u kom smo imali Martinu Navratilovu i Bili Džin King koje su bez straha istupile i javno priznale da su gej, u muškom tenisu je to i dalje tabu tema. Brajan Vahali je 2003. godine otkrio javno da je homoseksualac, ali to je učinio tek 10 godina nakon karijere. Brazilac Reis je prvi koji je to uradio kao aktivan teniser.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.