ITALIJA NA KORAK DO TROFEJA U DEJVIS KUPU: Beretini doneo prednost "azurima", čeka se Siner za odbranu "salatare"

TENISKA reprezentacija Italije nalazi se na korak od odbrane titule u Dejvis kupu, pošto je Mateo Beretini pobedio Botika van de Zandshulpa sa 6:2, 6:4 i tako doneo prednost "azurima" u duelu sa Holandijom.

FOTO: Tanjug/AP

Prvi set bio je izjednačen sve do devetog gema kad je 35. na ATP listi napravio brejk i to bez izgubljenog poena. Potom je imao malo problema kad je servirao za osvajanje seta, ali uspeo je da pronađe najbolja rešenja u pravom trenutku i dođe do vođstva.

Mnogo bolji je u drugom setu bio Beretini. Već u trećem gemu je rivalu odzeo servis, potom je to uradio i u sedmom gemu, da bi nakon toga iskoristio drugu meč loptu posle 78 minuta igre.

Koliko je 28-godišnjak iz Rima bio bolji najbolje se vidi po tome da 80. teniseru sveta nije dozvolio nijednu brejk šansu.

Italija će odbraniti "salataru" ukoliko Janik Siner pobedi Talona Grikspora. U slučaju da Holanđanin napravi iznenađenje o šampionu će odlučivati meč dublova.

Za taj potencijalni duel prijavljeni su Simone Boleli i Andrea Vavasori, odnosno Vesli Kulhof i Botik van de Zandshulp.

