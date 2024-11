JEZIVO! "Bio je velika pijanica i zlostavljao me deset puta gore kada je pod alkoholom"

Dokumentarni film "Nesalomiva" opisuje tešku životnu priču Jelene Dokić, teniserke koja je nastupala pod zastavama Srbije i Australije.

Dokićeva je ispričala životnu priču u novom dokumentarcu koji je u četvrtak veče objavljen u bioskopima širom Australije.

Ona je detaljno opisala fizičko i psihičko zlostavljanje koje je pretrpela, dok će sada više reči o tome biti u dokumentarcu. Među njima je i jedan trenutak na Rod Lejver areni zbog kojeg je poželela da "nestane i da se više nikada ne vrati".

Rođena u Osijeku, porodica Dokićeve se preselila u Sidnej kada je imala 11 godina, da bi pobegla od građanskog rata u Jugoslaviji.

Njen otac Damir tražio je tenis kao bekstvo od siromaštva i obezbedio je da njegova ćerka brzo dostigne zvezdane visine.

Četiri godine nakon što je Dokićeva pobegla, osvojila je Hopman kup za Australiju 1999. sa Markom Filipusisom, pre nego što je napravila prelomni uspeh, pobedivši bivšu prvu teniserku sveta Martinu Hingis u prvom kolu Vimbldona i stigla do četvrtfinala sa 16 godina.

Iza kulisa, međutim, bila je mračna stvarnost koja je uključivala fizička i emotivna maltretiranja njenog oca.

Dok su Dokićeva i Hingis izlazile na teren pre meča, glas u filmu je čuo Dokićevu kako kaže: "Niko ne misli da mogu da dobijem ovo, ali moj otac to čini... Zapravo, on to zahteva od mene", a potom priznaje, "Vidim svog oca u masi... On jedini ne aplaudira", rekla je nakon najveće pobede na začetku svoje karijere.

Damir je bio veliki pijanac i zlostavljao bi je "deset puta gore" kada je bio pod uticajem alkohola.

U jednom trenutku bila je prinuđena da spava u svlačionicama Vimbldona.

- Svako jutro sam se budila i mislila: 'Kako da osiguram da me danas ne povredi?'", rekla je Jelena Dokić u filmu.

Jedna scena u dokumentarcu bila je posebno uznemirujuća i gledaoce će naježiti.

- Sećam se da je bio toliko ljut da je ušao sa mnom u kupatilo, zaključao vrata i tukao me. Više puta mi je udario glavu o zid. Udario me je. Potkolenice su mi bile toliko u modricama da nisam mogao da hodam. Udarao me pesnicom u glavu. I onda sam nakratko izgubila svest. Takođe je stao na moju glavu - govorila je Jelena.

