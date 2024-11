KARLOSE, ČEMU IZGOVORI? Alkaraz pronašo krivca za senzacionalni poraza na mastersu u Parizu

Francuski teniser Igo Umber plasirao se sinoć u četvrtfinale mastersa u Parizu, pošto je posle tri seta pobedio drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkarasa 6:1, 3:6, 7:5.

FOTO: EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

To je bila senzacija do sada najveća na turniru iako su iglavnom favoriti rano ispadali, ali Španac je bio broj jedan nakon povlačenja Janika Sinera.

Međutim, nije izdržao, a razloge poraza je našao u brzoj podlozi Bersija.

- Ovaj teren… Mislim, ne želim da kažem nešto što će zvučati kao izgovor. Igo je zaslužio pobedu. Kada igram na, na primer, zatvorenom terenu u Dejvis kupu, teren je mnogo sporiji od ovog. Kada sam odigrao prvi meč, bila je statistika da je ovo najbrži teren na mastersima, verovatno na Turu. Ovo je ludo. Verovatno najbrža podloga u poslednjih 10 godina na ovom turniru - rekao je Alkaras i dodao:

- Ne znam zašto to rade. Ne znam zašto su promenili teren. Iznenadilo me je, došao sam ovde bez previše dana za pripremu. Verovatno sam morao da dođem ranije da bih se navikao na uslove, ali nisam. Sve što mogu da kažem je da ne razumem zašto su to uradili - pokušao je Alkaraz da nađe izgovor za poraz na pretposlednjem turniru u sezoni.

Ostalo je samo još Završni masters u Torinu, gde će Španac biti glavni favorit uz Janika Sinera.

