BRAVO, TEODORA: Kostovićeva pobedila na Evropskom prvenstvu za juniore

JUNIORSKA reprezentativka Srbije u tenisu Teodora Kostović pobedila je na Pojedinačnom evropskom prvenstvu u Austriji u konkurenciji 18 godina.

FOTO: TSS

Ova 17-godišnjakinja koja je na kontinentlanom takmičenju bila postavljena za prvog nosica, ubedljivo je pobedila u finalu Čehinju Alenu Kovačkovu rezultatom 6:1, 6:0.

- Zanimalo me je samo zlato, to sam želela i to sam ostvarila - izjavila je srpska teniserka po završetku meča, a prenosi Teniski savez Srbije.

Kostović je rođena 28. juna 2007. godine u Novom Sadu i član je TA Čonkić.

BONUS VIDEO: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.