PROŠLO JE DOSTA VREMENA: Marin Čilić je na ovo čekao od januara 2023. godine

MNOGO problema sa povredama imao je Marin Čilić, ali uprkos tome Hrvat se vratio tenisu i odmah je zabeležio zapažen rezultat.

FOTO: EPA-EFE/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

Trenutno 1082. na ATP listi se plasirao u prvo četvrtfinale još od januara 2023. godine (turnir u Puneu). Istina, uradio je to na čelendžeru, no rezultat je svakako za poštovanje s obzirom na to da mu je ovo bio tek četvrti meč od februara.

On je u francuskom Kasisu pobedio Britanca Kajla Edmunda sa 6:2, 7:5 i tako najavio da još uvek ima šta da pokaže kad je "beli sport" u pitanju.

Čilić će u četvrtfinalu ovog tunira igrati protiv malo poznatog Kolumbijca Adrije Sorijano Barere.

Podsetimo, najbolji rezultat u karijeru Hrvat je ostvario 2014. godine kad je osvojio Ju-Es open, a najbolji plasman na ATP listi bio mu je treće mesto.

