ŠAMPIONKA IZBEGLA ELIMINACIJU SA JU-ES OPENA: Koko Gof posle preokreta prošla u osminu finala

AMERIČKA teniserka Koko Gof plasirala se u osminu finala Ju-Es opena pošto je nakon preokreta pobedila Elinu Svitolinu sa 3:6, 6:3, 6:3.

Uspela je aktuelna šampionka da ostane na turniru, iako je imala set zaostatka. Ukrajinka je prvi deo meča dobila tako što je u osmom gemu napravila jedini brejk.

Možda bi ishod meča bio drugačiji da je 28. na VTA listi iskoristila brejk priliku u petom gemu drugog seta. Već u narednom treća na planeti je prvi put rivalki oduzela servis. Prednost je uspela da sačuva i izjednači rezultat.

Gof je u trećem segmentu brzo stigla do 5:2. Došla je u situaciju da na svoj servis reši duel. Ipak, propustila je tri meč lopte i potom izgubila gem. No, nije to uzdrmalo Amerikanku koja je sa "nulom" napravila brejk i tako došla do trijumfa u meču koji je trajao dva sata i četiri minuta.

Ona će u osmini finala igrati protiv sunarodnice Eme Navaro.

