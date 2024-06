''ŠTA IH KOŠTA DA SAČEKAJU JOŠ GODINU DANA?'' Rečenica koja može samo da ohrabri ljubitelje Rafaela Nadala

Rafael Nadal je dao intervjuu za „Lekip“, gde je pričao o Rolan Garosu ove godine, zbog čega nije želeo da se ljudi u Parizu oproste od njega, kao i da misli da mu ovo najverovatnije neće biti poslednja godina u profesionalnom tenisu.

Foto: Profimedia

– Prvo sam pre turnira to prihvatio, ali sam onda shvatio da bi to značilo da više neću da igram, a nije bilo tako. Nisam to želeo. Uostalom, ništa ne košta turnir da sačeka još jednu godinu. Ako se u međuvremenu penzionišem, doći ću tako.

Sada je zadovoljan što nije tako uradio, jer se oseća sve bolje i ambicije rastu.

– Poslednjih nedelja se situacija popravlja i želim da probam još više. Ponovo otkrivam zadovoljstvo igranja tenisa. Ponovo uživam. Želim sebi da dam šansu da vidim koliko mogu. Hoću da vidim kako se osećam posle Olimpijskih igara pa ću odlučiti kako i šta dalje. Dugo govorim da bi ovo mogla da mi bude poslednja godina ali više nisam siguran. Niko ne zna šta će se dešavati u budućnosti.

Njegova sprema nije idealna, ali se mnogo bolje oseća nego u prethodne dve godine.

– Još uvek je loše, ali ne tako loše kao u 2023. Poslednje dve godine su zaista teške, teško mi je pala povreda u Australiji. Zbog nje je moj oporavak mnogo kasnio, jer dugo nisam mogao da treniram. Na treninzima na Rolan Garosu i u meču protiv Zvereva najbolje sam se osećao u poslednje dve godine.

