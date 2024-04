"ĐOKOVIĆ NE IGRA, TAKO DA..." Legendarna teniserka smatra da Novak trenutno nije najbolji

NOVAK Đoković ove sezone ne igra puno. Do sada je nastupio na Australijan openu i mastersu u Indijan Velsu. Sve to je iskoristio Janik Siner koji je do sada osvojio tri turnira. Često se priča o tome ko je trenutno najbolji teniser sveta. Upravo je o tome govorila čuvena Martina Navratilova.

FOTO: Tanjug/AP

Čuvena Čehinja smatra da je Italijan trenutno bez premca, ali istakla je da to ima veze i sa tim što srpski as nije igrao mnogo do sada.

- Pa, nažalost po nas, Novak Đoković ne igra. Tako da - da, Siner je najkonstantniji i danas je njegova igra bolja od bilo čije. Preneo je igru na potpuno drugi nivo. To mu daje mir, jer zna da ne mora da daje sve od sebe. Ne mora da igra "punim gasom" da bi pobeđivao, već to moraju drugi protiv njega. To uliva veliko samopouzdanje - rekla je Navratilova za "Tennis Channel".

Podsetimo, Siner je do sada ove sezone trofeje osvajao na Australijan openu, u Roterdamu i Majamiju. Đoković je u Melburnu zaustavljen u polufinalu, dok je i Indijan Velsu izgubio u trećem kolu od Luke Nardija.

Naredni turnir na kome bi Srbin trebalo da nastupi je Monte Karlo koji je na programu od 7. do 14. aprila.

Jannik Sinner ist der beste Tennisspieler der Welt - mit einer Einschränkung, sagt Martina Navratilova: "Novak Djokovic spielt nicht" #ATP #WTA #tennisfieber https://t.co/amK4BbEo9O — Tennis Aktuell_DE (@TennisAktuell) April 1, 2024

BONUS VIDEO: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.