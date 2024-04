SINER BEZ PREMCA U 2024: Italijan ozbiljno preti da ruši Novaka Đokovića

BOLjEG od Janika Sinera u 2024. godini, trenutno, nema. Brojke su neumoljive i idu naruku sjajnom italijanskom teniseru. Samo ove sezone ima 22 pobede, uz tek jedan poraz. Na svom kontu su tu i tri pehara (Australijan open, Majami i Roterdam).

FOTO: Tanjug/AP

Zasad, fenomenalni rezultati ne ocrtavaju dovoljno glasno na ATP listi. Stigao je 21-godišnji igrač do druge pozicije i najbolje pozicije u karijeri, međutim, ovim tempom i sa blistvom formom ni vrh mu po prikazanim igrama nije daleko.

Svakim novim peharom u rukama, samopouzdanje i te kako raste, tako se i apetiti povećavaju.

- Sada mi je Rolan Garos glavni cilj. Od četvrtka počinjem pripreme za Monte Karlo, koji će biti moj prvi turnir na šljaci. Nemam mnogo vremena za adaptaciju, čak ni celu nedelju. Videćemo kako će biti u Monaku. Pre Rolan Garosa je i Rim, a to je veoma specijalan turnir za mene. Uvek je neverovatno igrati pred domaćom publikom. Mislim da sam mnogo napredovao u poslednjih godinu dana i da mogu još bolje. Fizički sam potpuno drugačiji - naglašava Janik, koji ima odnos pobeda i poraza 42-3 u proteklih 45 mečeva.

Ove sezone, sakupio 3.900 bodova, skoro 3.000 više nego Novak, koji ima 910. A visoki teniser u narednom periodu brani tek 585 poena. Đoković, koji je juče započeo 419. nedelju vladavine ATP listom, u istom periodu 2.225, s tim što 2.000 odlazi na odbranu trofeja na Rolan Garosu.

- Za mene je broj 2 neverovatan uspeh, nikada nisam mislio da ću doći tu. Dolazim iz jedne obične porodice, moji roditelji i dalje rade. Sport je jedna stvar, a život druga. Veoma sam zadovoljan drugom pozicijom - skroman je Siner.

Za mladića njegovih godina očekivalo se da će možda da padne posle najvećeg uspeha u karijeri u Melburnu, ali pobednički talas nosi ga i dalje.

- Najveća razlika je u mojoj fizičkoj spremnosti. Mnogo smo radili u teretani i to mnogo pomaže na terenu. Znaš da možeš da igraš duge mečeve na dobrom nivou. Takođe, popravio sam servis, a sa taktičkog aspekta pokušavam da razumem kako igra koji protivnik, a i to mi mnogo pomaže.

Zasluženo, sada, sa epitetom favorita stiže na svako takmičenje.

- To mnogo znači, ali to se mora i dokazati. Odlično sam počeo sezonu, nisam to uopšte očekivao. Sada moram da nastavim. Svaki turnir je nova šansa. Imam odličan stručni štab i znamo šta bi trebalo da uradimo da nastavim da napredujem. Sada na red dolazi šljaka, a na njoj mi nikada nije bilo lako - podvlači Siner. n

ATP lista

1. N. Đoković (Srbija) 9.725

2. J. Siner (Italija) 8.710

3. K. Alkaraz (Španija) 8.645

4. D. Medvedev (Rusija) 7.165

5. A. Zverev (Nemačka) 5.415

6. A. Rubljov (Rusija) 4.890

7. H. Rune (Danska) 3.795

8. K. Rud (Norveška) 3.615

9. G. Dimitrov (Bugarska) 3.540

10. H. Hurkač (Poljska) 3.425

------------------------

34. L. Đere (Srbija) 1.185

50. M. Kecmanović (Srbija) 995

57. D. Lajović (Srbija) 922

131. H. Međedović (Srbija) 475

Kolins, ipak, u penziji

ŠAMPIONKA Majamija Danijel Kolins, bez obzira na uspeh, neće promeniti odluku da "okači reket o klin".

- Ne nameram da menjam svoju odluku. Znam da mnogo ljudi voli da gleda kako igram. Međutim, kao što sam više puta rekla, imam probleme sa zdravljem koji čine moji život van terena komplikovanim. Nadam se da će svi poštovati moju odluku, jer je lične prirode - istakla je Amerikanka.

