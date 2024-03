''JAKA JE, MI SMO JAKE ŽENE!'' Badosa nakon poraza u Majamiju od Sabalenke

Arina Sabalenka ostvarila je pobedu u drugom kolu turnira u Majamiju. protiv Paole Badose sa 2:0 (6:4, 6:3). Španska teniserka i jedna od najboljih drugarica Beloruskinje, odala joj je priznanje nakon tragedije koja ju je zadesila.

Srdačno su se na mreži pozdravile prijateljice, a Paula je sasvim sigurno pružila Arini reči ohrabrenja.

- Iskreno, obe smo prilično jake mentalno. Mi smo jake žene. Ona je to dokazala. Ja sam to dokazala. Uspele smo da se isključimo od svega dok je meč trajao - rekla je Špankinja na konferenciji za medije.

- Igrala je zaista dobro. I ja sam igrala prilično dobro za situaciju u kojoj sam. Mislim da je bilo sasvim pristojno. Znamo kroz šta smo prošle u našim životima, mi smo jake žene i znamo kako da to razdvojimo u tom trenutku.

Na pitanje da li je iznenađena mirnoćom koju je Sabalenka pokazala na terenu, Badosa je odgovorila:

- Ne, nisam uopšte bila iznenađena. Kao što sam rekala, ona je veoma, veoma jaka žena, jaka ličnost. To možete videti na terenu. A ja je poznajem i van terena. To me uopšte ne čudi. Rekla sam joj da joj želim sve najbolje. Hajde da vidimo da li može da stigne daleko na ovom turniru.

