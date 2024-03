OVO SU PRVE REČI NAKON SENZACIJE: Đoković se oglasio posle poraza od anonimnog Italijana

Novak Đoković ispao je u 3. kolu Indijan Velsa, potpuno zasluženo je do pobede došao Luka Nardi, 123. igrač planete, sa 6:4, 3:6, 6:3. Oglasio se i Novak posle meča.



- Čestitam mu što je posebno u trećem setu igrao sjajan, sjajan tenis. Gledao sam ga kako igra. Nisam znao mnogo o njemu, ali sam ga gledao kako igra, i znao sam da ima odličan tenis sa osnovne linije, posebno forhend. Dobro se kreće. Veoma je talentovan - poručio je Đoković i nastavio:

- Ušao je kao "laki luzer" u glavni žreb, nije imao šta da izgubi, tako da je igrao odlično. Zasluženo je pobedio. Više sam bio iznenađen svojim nivoom. Moj nivo je bio jako, jako loš. To je to, znaš. Ove dve stvari se spajaju. Ima sjajan dan - Imam stvarno loš dan. Rezultat kao negativan ishod za mene.

Đoković kaže da je igrao previše defanzivno protiv Luke Nardija i da mu je bilo teško da se nosi sa uslovima.

- Pomogao sam mu da igra dobro, a sebi nisam ništa pomogao. Napravio sam neke zaista strašne neiznuđene greške. Samo sam igrao prilično defanzivan tenis, i, znate, nisam bio dovoljno na lopti u trećem setu, i to je to. On je izašao i iskoristio sve što može. Igrao je slobodnije i agresivnije od mene, išao je po te udarce i brejk od 3:2 u trećem setu.

Pitali su Novaka i za uslove.

- Danas je bilo samo malo vetrovito. Potpuno suprotno od onoga što sam imao na treninzima ovih dana i na prvom meču, ali ipak, to nije izgovor. Trebalo je mnogo bolje. Ali opet, svaka mu čast što je to izveo.

