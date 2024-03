IDOL MU JE FEDERER, A U SOBI DRŽI NOVAKOV PLAKAT: Evo ko je Luka Nardi, zanimljivi rival Đokovića u Indijan Velsu

NOVAK Đoković takmičenje u Indijan Velsu nastavlja duelom sa Italijanom Lukom Nardijem, a verovatno se mnogi ljubitelji tenisa pitaju ko je momak iz Pezara koji igra protiv Srbina.

Foto: EPA-EFE/ETTORE FERRARI

On je u glavni žreb ovog mastersa ušao kao srećni gubitnik i u prvom meču je pobedio Kinaeza Žižena Žanga.

Interesantno je to da je nakon poraza u kvalifikacijama krenuo da se pakuje, no odlučio je da ostane "kad već postoji šansa da zaigra". Eto, to se i desilo, dobio je šansu kao "srećni gubitnik" (i to treći na listi!) pa će sad moći da odmeri snage sa najboljim na svetu.

Nardi je trenutno 123. na ATP listi, a najbolji plasman bio mu je 106. mesto do koga je došao u februaru ove godine.

Ovaj 20-godišnjak je tenis počeo da igra sa sedam godina u lokalnom klubu u Pezaru. Omiljena podloga mu je tvrda na kojoj se i igra Indijan Vels, mada je titule (još uvek ne velike) osvajao i na šljaci - na primer, "Rafal Nadal open".

Ima jedna zanimljivost u vezi sa Lukom. Kada je bio mališan, bilo ga sramota da sam bude na teniskom terenu - pa je mama morala da stoji kod stuba za mrežu, da mu podigne samopouzdanje.

Idol mu je Rodžer Federer, ali vredi istaći da u sobi drži plakat Novaka Đokovića.

"Jeste, imam (Noletov plakat u sboi), pa možete da mislite kako mi je sada i zašto sam ovoliko uzbuđen. Sigurno me čeka sticanje velikog iskustva. A opet, sve je ovo.. 'kul'. Kada se samo setim gde sam počeo, u jednom malom klubu, gde me bilo i sramota da budem na terenu... A sad sam ovde, igram na ovakvom stadionu, protiv najboljeg na svetu... Svakako da je to nešto veliko za mene. Protiv vrhunskih igrača morate da bude fokusirani u svakom poenu, a to će posebno biti slučaj protiv Đokovića. Daću sve od sebe, pa ćemo videti šta će na kraju da bude", kaže Italijan.

Van "belog sporta" najveća strast mu je vožnja motora. Takođe, omiljeni sport pored tenisa mu je padel. Kada je fudbal u pitanju navija za Napoli. Njegov posao iz snova mimo sporta je - fizioterapeut.

Podsetimo, ovo će biti prvi međusobni okršaj Đokovića i Nardija, a meč je na programu u dva sata iza ponoći i možete ga pratiti uživo uz prenos na portalu "Novosti".

