OSAM GODINA 1. NA PLANETI! Novak Đoković i neverovatni rekordi koje upravo obara

OSAM godina na čelu svetskog tenisa juče je proslavio Novak Đoković! Naš as, koji je rano jutros igrao u trećem kolu mastersa u Indijan Velsu protiv Italijana Luke Nardija, postavio je jedinstveno dostignuće u belom sportu, koje će u skorije vreme teško biti oboreno.

Foto: Profimedia

Rekorder po broju grend slem titula (24) započeo je 416. sedmicu kao lider na ATP listi, a kada bi se prevele nedelje u godine, najbliži pratilac Rodžer Federer ima pet godina i 50 nedelja (310 sedmica). Preko brojke pet idu i Pit Sampras (286), Ivan Lendl (270) i Džimi Konors (268).

Kontekst neverovatnog dostignuća najviše dobija na značaju ako se gledaju samo brojke, koje su sabrali pedantni statističari. Otkako je Nole zauzeo mesto broj jedan, što se dogodilo 4. jula 2011. godine na Vimbldonu, do juče prošlo je 641 nedelja, a Đoković je sam kao lider "nabacio" 416, što čini neverovatan procenat od 64,9 odsto, odnosno nešto manje od dve trećine vremena!

Da je ovo Novakovo doba u kojem živi tenis, jasno govori i još jedan podatak. Preostali članovi velike trojke ostavljeni su daleko u prašini. Srpski igrač je bukvalno nedodirljiv. Tek petorica tenisera uspela su u rasponu od skoro 13 godina da preuzmu vođstvo. Najbliži je Španac Rafael Nadal koji je za to vreme nakupio 109, od ukupno 209 nedelja. Kroz 14 dana Đoković će imati duplo više sedmica nego "bik sa Majorke", koji pokušava da se dovede u optimalno stanje kako bi odigrao još neki turnir pre penzije. Svoje pratioce Španac je obradovao snimkom na društvenim mrežama kako trenira na šljaci.

Noletova dominacija najmanje je prijala Federeru. Švajcarski maestro u međuvremenu proveo je tek 25 sedmica na čelu. Više od Rodžera bili su Britanac Endi Marej (41) i član nove generacije Karlos Alkaraz (36). Samo je Rus Danil Medvedev uspeo da se ugura sa 16 sedmica.

Od 2011. do 2024. naš as je čak 10 puta dolazio do prvog mesta. U prvom mandatu se zadržao 53 sedmice. Najduže je bio od jula 2014. do 2016. - čak 122. Najbliži sličnom dostignuću mogao je da dođe u periodu od dve godine, od februara 2020. do 2022. Ipak, u jeku pandemije virusa korona "ukradene" su mu čak 22 nedelje.

U poslednjih 12 meseci čak četiri puta se vraćao na čelo, a uskoro će oboriti još jedan rekord. Vrh mu je zagarantovan do 8. aprila, a tada će postati najstariji teniser kao broj jedan, sa 36 godina i 322 dana, čime će svgnuti Rodžera u još jednoj statističkoj kategoriji.

Budućnost na prvoj poziciji čini se da će biti netaknuta i u narednom periodu. Budući da u sledeća dva meseca, sve do drugog grend slema u sezoni Rolan Garosa, brani tek 315 poena. U istom periodu najbliži pratioci Alkaraz, Siner i Medvedev moraju da dobrano nadmaše svoj učinak od lane (2.905, 1.500 i 2.870 bodova tim redosledom).

Najviše nedelja na vrhu ATP liste

1. Novak Đoković 416

2. Rodžer federer 310

3. Pit Sampras 286

4. Ivan Lendl 270

5. Džimi Konors 268

