ZBOG ĐOKOVIĆA SAM ISPAO SMEŠAN! Australijanac baš ljut na Novaka, nikada mu nije oprostio

Australijanac Aleks de Minor tokom karijere uspeo je da uzme skalp i Novaku Đokoviću i Rafaelu Nadalu, ali je trijumf protiv srpskog tenisera izdvojio kao značajniji.

Obojicu je srušio na Junajted kupu, a sada je otkrio i zbog čega mu je pobeda protiv Novaka draža.

- Biram pobedu protiv Novaka. Uglavnom se zasniva na činjenici da sam igrao godinu dana ranije u Australiji protiv njega. Opet me je naterao da izgledam blesavo na centralnom terenu, kao da se mučim da uzmem poene - rekao je De Minor.

Na tom meču uzeo je samo pet gemova...

- Apsolutno me je razbio na mom domaćem, centralnom terenu, ispred svih Australijanaca. Da, bilo je razorno. Bilo je poprilično neprijatno. I da mogu da se vratim godinu dana kasnije, ostavim sve to iza sebe i probijem tu barijeru, mislim da je to neverovatno značajno za mene kao čoveka, kao igrača i jednostavno da steknem to samopouzdanje. Zar ne?

De Minor u narednoj rundi Indijan Velsa igra protiv Aleksandera Zvereva, eventualni meč sa Novakom mogao bi da usledi tek u finalu.

