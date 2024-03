SRBIN JE SILA! Novak Đoković tačno osam godina najbolji na svetu

Srpski teniser Novak Đoković započeo je 416. nedelju na vrhu ATP liste.

Foto: Profimedia

To je tačno osam godina koje je proveo na vrhu. Tu će ostati najmanje do 8. aprila, a do tada će skupiti 419 nedelja i sa 36 godina i 322 dana oboriti rekord Rodžera Federera kao do sada najstarijeg tenisera na prvom mestu.

Đoković i dalje ima 870 poena više u odnosu na drugoplasiranog Španca Karlosa Alkaraza, koji je prošao u osminu finala Indijan Velsa komotnom pobedom protiv Feliksa Ože-Alijasima. Novaku tek predstoji duel sa Lukom Nardijem.

Iza vodećeg dvojca slede Italijan Janik Siner, ruski teniseri Danil Medvedev i Andrej Rubljov, Nemac Aleksander Zverev i Poljak Hubert Hurkač.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Laslo Đere i Dušan Lajović su pali za po jedno mesto i sada su na 36, odnosno 56. mestu, dok je Miomir Kecmanović napredovao za šest pozicija i trenutno je 47. igrač sveta. Hamad Međedović je pokvario plasman za tri pozicije i nalazi se na 119. mestu na ATP listi.

