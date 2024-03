EVO ZAŠTO SRBI NIKAD NE ODUSTAJU! Novak Đoković držao čas Amerima (VIDEO)

ATP turnir u Indijan Velsu je počeo, Novak Đoković igra prvi put na njemu posle 2019, a nakon prvog ovogodišnjeg takmičarskog nastupa na tom mastersu, Nole je imao jedan vrlo zanimljiv intervju.

Tokom Noletovog intervjua za "Teniski kanal", jedan od dvojice novinara je najboljeg tenisera sveta upitao sledeće:

Gledali smo te nedavno na meču Lejkersa (i Denvera), kako si se družio sa Nikolom Jokićem, uživali ste... Obojica ste iz Srbije. Iz zemlje koja ima manje od sedam miliona stanovnika, a po tome je manja od grada Njujorka. Najbolji igrač tenisa svih vremena i dvostruki najbolji igrač NBA lige dolaze iz iste zemlje. Šta to govori o Srbiji?

Novak Đoković je odgovorio ovako:

- Pitali su me to pre neki dan, u stilu "kakvu vodu pijete vi tamo, šta se dešava?!" (smeh). Znate... Ne bih sad da vam oduzimam mnogo vremena, ali imam neko svoje mišljenje o tome. Najpre da kažem da nikome ne želim rat, to je nešto najgore što može da se desi, destrukcija, porodice gube svoje najmilije... A mi smo kroz to morali da prođemo 90-ih godina prošlog veka. Zemlja je bila rastrgnuta ratom, međunarodnim sankcijama, veoma, veoma lošim uslovima za život. Bili su to izuzetno teške okolnosti i ambijent za odrastanje, ali ta vrsta nedaća je, bar ja tako mislim, mnogo doprinela da budemo ono što smo danas u svetu. I to ne samo u sportu, već i u drugim aspektima života. Mnogo je uspešnih srpskih ljudi, ali i ne samo srpskih, već i onih iz Hrvatske, Bosne, celog tog balkanskog regiona, koji su razvili tu neverovatnu otpornost, psihičku snagu da izdrže više, da nikad ne odustanu. To su neke osnove, a onda se na to nadograđuju druge stvari iz života. Ali, ono što Jokić radi (osmeh), to je nestvarno - rekao je Nole.

Gotovo u dahu je nastavio o srpskom NBA asu:

- Volim ga kao osobu, kao prijatelja, ali ga poštujem i divim mu se kao košarkašu. Ne samo da igra košarku, koju milijardu ljudi širom sveta voli i igra, već u njoj dominira u najjačoj ligi, i to na način na koji čini. Gledao sam ga ranije kako igra, ali za Srbiju, a sada sam ga prvi put gledao u NBA ligi. On sa jedne strane, Lebron koji ulazi u istoriju (sa 40.000 datih poena u NBA ligi, prim. aut.) sa druge. NBA utakmice su, znate i sami, sa dosta zabave, mnogo toga se dešava, bilo je to baš zanimljivo iskustvo - zaključio je Novak.

Na komentar voditelja, koji mu se prvo zahvalio, da se "vide uskoro ponovo", Đoković je dobacio:

- Ako vaš gazda to dozvoli.

Evo i kako je ceo intervju protekao:

After his thrilling second round win, @DjokerNole talks about returning to Indian Wells and balancing his on court and off court life. #TennisParadise pic.twitter.com/GnsQViAqkv — Tennis Channel (@TennisChannel) March 10, 2024

Indijan Vels - žreb; S kim i kada igra Novak Đoković?

Nakon što je Novak Đoković pobedio Aleksandra Vukića, njegov naredni rival biće Italijan Luka Nardi. On je kao 123. teniser sveta iznenadio 50. sa ATP liste, Žižena Žanga iz Kine, savladavši ga sa 6:3, 3:6, 6:3.

Taj meč bi trebalo da je na programu u ponedeljak uveče, ili u noći između ponedeljka i utorka, a moći ćete da ga pratite uživo uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti".

Od četvrte runde kreću još ozbiljnije prepreke.

Potencijalni protivnik Đokoviću će biti pobednik prvog malog derbija u ovom delu žreba, a sastaju se Igo Imber (14. nosilac) i Tomi Pol (17.).

U četvrtfinalu bi srpski as mogao da igra protiv Kaspera Ruda, ne i Huberta Hurkača kog je izbacio Gael Monfis, u polufinalu bi potencijalni rivali bili Danil Medvedev, odnosno Holger Rune. Ne i Rafael Nadal, koji se u poslednji čas povukao sa turnira.

Finale bi verovatno bilo pravi spektakl, pošto bi protivnici Novaku mogli da budu Karlos Alkaraz ili Janik Siner.

Podsetimo, turnir u Indijan Velsu na programu je od 6. do 17. marta, a titulu brani Karlos Alkaraz.

