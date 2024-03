TENISKI SVET U ŠOKU! Novak Đoković najavio dolazak na Olimpijske igre u Los Anđelesu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković govorio je pred predstavnicima medija uoči učešća na mastersu u Indijan Velsu.

Novinare je zanimalo da li možda planira da zaigra na Olimpijskim igrama 2028. godine, a iako je rano da se nagađa ili detaljnije priča o planovima srpskog tenisera za period dalji od nekoliko meseci, poručio je da postoji želja za tim.

- Sve je na kartama, samo ne znam koliko mi je karata ostalo! Još je daleko do razmišljanja o Olimpijskim igrama u Los Anđelesu, ali pomisao na to me, naravno, uzbuđuje. Voleo bih da igram to, ali još uvek ne mogu da se posvetim tome.

Đoković je rekao da će uzimati stvari "iz godine u godinu" da vidi kako se njegovo telo i motivacija drže.

- Postaje sve teže i teže, ali ja i dalje volim ovaj sport i još uvek se takmičim na najvišem nivou. Još uvek sam broj jedan, tako da trenutno osećam da želim da nastavim dalje, da nastavim da pokušavam da napravim više istorije.

Osvrnuo se Novak i na to što će sada morati da traži novu trojku posle povlačenja Rodžera Federera i problema koje Rafael Nadal ima.

- Za naš sport je lepo što smo imali neverovatna rivalstva koja su obeležila neverovatne dve decenije. S obzirom na to da se Rodžer povlači, a Rafa uopšte ne igra mnogo, čudan je osećaj. Pokušavam da pronađem novog rivala i imao sam nekoliko sjajnih mečeva sa Kalosom Alkarazom i Janikom Sinerom u poslednje vreme, ali Rodžer i Rafa su i dalje dva najveća rivala koje sam ikada imao.

