AMERIKANAC VELIČA RAFU: "Srećni smo što tenis ima nekoga poput Nadala"

Nekadašnji broj 1, Endi Rodik komentarisao je Rafaela Nadala, ističući skromnost Španca na i van terena.

FOTO: Tanjug/AP

Amerikanac Nadala smatra za jednog od najskromnijih tenisera, velikog borca na terenu, a van terena za tihog momka koji ne skreće pažnju na sebe.

- Srećni smo što imamo nekoga poput Rafaela Nadala u tenisu toliko dugo. Godinama upoznaje nove ljude i nikada nije imao dan u kome je neraspoložen. Svakome ko mu priđe stegne ruku, sigurno je da mu nije do toga svakog dana. Pravi je Džentlmen To mi se dopada i to treba da slavimo, da budemo zahvalni za sve što je učinio u prethodnim godinama.

Rafael Nadal se priprema za Indijan Vels, Španac ima težak žreb, a takmičenje kreće protiv nekada trećeg igrača planete, Miloša Raonića.

Na turniru će se takmičiti posle nekoliko godina pauze i Novak Đoković.

BONUS VIDEO: Oni su naš ponos! Posle Đokovića, Jokiću uručeno značajno priznanje

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.