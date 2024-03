RODIK O ALKARAZU: "Pobeda nad Novakom na Vimbdonu ga je stavila na globalnu scenu"

Proslavljeni američki teniser Endi Rodik govorio je za medije o Karlosu Alkarazu.

Bivši gren slem šampion pohvalio je mladog tenisera i rekao da mnogo očekuje od njega.

- Bilo je očigledno šta ga čeka kada je osvojio svoj prvi Ju-es Open. Dobio je mnogo mečeva u pet setova, čak i tamo gde je bio suočen sa meč loptom za protivnika, nekako je sve prošao i uzeo trofej. A osvajanje Vimbldona 2023. ga je stavilo na globalnu scenu. Dobio je kralja Novaka u njegovom dvorištu u pet setova. Neverovatan napor. Imate osećaj kao da je tek počeo i kao da je dva slema dobio vežbajući. Jedva čekam da ispratim ostatak njegove karijere - kaže Rodik.

Dodao je da Alkaraz ima potencijal da bude među najboljima u bućnosti.

- Ne vidim plafon za njega. Velika trojka je nekako odredila kakve su to visine. Pre nego što je osvojio slem, ljudi su me pitali, da li će on osvojitio deset slemova? To je pomalo smešno kada imate igrače poput Agasija, Mekinroa i Konorsa koji su osvojili po sedam ili osam titula. Ali svakako će biti u tom rangu, najmanje. I ima potencijal da dođe do dvocifrenog broja. Moramo svoja osećkivanja malo da prilagodimo - zaključio je Rodik.

Alkaras je na Mastersu u Indijan Velsu drugi nosilac i slobodan je na startu. U drugom kolu ide na boljeg iz meča Luke van Aša i Matea Arnaldija.

